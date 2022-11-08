Патрис Бержерон вышел на второе место по победным шайбам в истории «Бостона»

Сегодня, 09:20
Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:1).
37-летний канадец в 85-й раз стал автором победного гола в составе «Брюинз» и теперь делит второе место по этому показателю в истории клуба с Филом Эспозито.
Рекорд по числу победных шайб в истории «Бостона» принадлежит Джонни Буцику (91).
Патрис Бержерон был выбран «Бостоном» под 45-м номером драфта НХЛ-2003. Хоккеист выступает за «Брюинз» на протяжении всей карьеры.