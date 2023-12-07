Бучневич оценил свою роль в НХЛ: «Я — двусторонний хоккеист, который по-разному помогает команде»

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» оценил свою роль в НХЛ и высказался о перспективах своей команды.

— Как вы сейчас воспринимаете себя в НХЛ? Понятно, что не суперзвезда, не Макдэвид и Кучеров. Но и далеко не проходная фигура, набираете больше очка за игру. В топ-20 крайних нападающих в игре «НХЛ-24» даже вошли (в этот момент Бучневич засмеялся. — Прим. И.Р.). Так кто вы?

— Хороший хоккеист, нормальный. Двусторонний, который разными способами помогает команде. Не думал о том, как меня воспринимают. Главное, чтобы не считали грязным игроком. Вообще, это надо у других ребят спрашивать.

— А как бы вы определили нынешний статус и цели «Блюз», вашу роль в ней? В 2019-м команда выиграла Кубок. В прошлом сезоне обменяла кучу ведущих игроков, не вышла в плей-офф. Сейчас идете на грани топ-8 «Запада».

— «Флорида» в прошлом сезоне с восьмого места в конференции вышла в плей-офф и дошла до финала. То есть первоначальная задача для команды — выйти в Кубок, а там уже будем решать вопросы по мере их поступления. У нас хорошая команда, сейчас набрала ход. Надеюсь, продолжим так же. А про себя не думаю — хочу просто помогать команде побеждать.