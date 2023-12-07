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НХЛ

Сегодня, 14:15

Бучневич рассказал о теплых отношениях с Панариным и Тарасенко: «Есть что вспомнить!»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Павел Бучневич.
Фото Getty Images
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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о своих отношениях с российскими звездами НХЛ Артемием Панариным и Владимиром Тарасенко, с которыми он играл соответственно в «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Блюз».

— В «Рейнджерс» вы играли с Панариным, в «Блюз» — с Тарасенко. Чему научились у наших суперзвезд? Поддерживаете ли с ними отношения?

— С Панарой вот сегодня разговаривал. С Володькой переписывался два дня назад. Когда они приезжают — всегда на ужин ходим. Хорошее, теплое отношение и у них ко мне, и у меня к ним. И поздравляем с днем рождения, с рождением ребенка, как у Панары. Всегда приятно позвонить, похихикать. В любой момент найдем о чем пообщаться!

В хоккейном плане многому у них учишься. У каждого человека берешь то, что тебе интересно. С Панарой у нас много было диалогов — и даже не про хоккей, а про жизнь, много споров... Весело, есть что вспомнить. Хорошее время провел в Нью-Йорке, но и в Сент-Луисе — тоже! С Володькой, Ванькой было весело.

Джоэл Хофер и&nbsp;Павел Бучневич. «По Нью-Йорку вообще не скучаю. Хотя русская баня там хороша!» Большое интервью Бучневича

Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Павел Бучневич
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