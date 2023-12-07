Бучневич рассказал, что ему нравится играть в меньшинстве: «У меня нет такого броска, как у Кучерова, Панарина, Капризова»

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, как начал играть в меньшинстве в НХЛ и как получилось, что сейчас в команде он выходит в первых бригадах как большинства, так и меньшинства.

— Первые четыре года вообще не играл в меньшинстве, мне даже говорили: на собрания по нему не ходи, — сказал Бучневич. — Но в 2020 году в «Рейнджерс» из «Питтсбурга» пришел тренер Жак Мартен (бывший главный тренер «Сент-Луиса», «Оттавы», «Флориды» и «Монреаля», в «Пингвинз» Мартен был ассистентом главного тренера и ту же роль стал играть в «Блюз». — Прим. И.Р.), меньшинство стало на нем. И он сразу показал мне — ты будешь играть.

Попробовали, увидели, что вроде как можно доверять, — и я стал играть в первой бригаде меньшинства. Мне начало это нравиться. Больше времени на льду проводишь! Соперники пытаются тебя перехитрить, ты хочешь их загнать в неудобное положение...

— Игра ума. То есть меньшинство — это не только самоотдача и дисциплина, но и интеллект?

— Конечно. Это интересно. И с тех пор как перешел в «Сент-Луис», начинал и начинаю почти каждое меньшинство. Тренер доверяет, и мне самому это нравится так же, как в Нью-Йорке.

— Можно ли вообще говорить, что в НХЛ вы себя как-то перепрограммировали? Когда только приехали, многие считали вас классическим российским атакующим краем, не особо задумывающимся об обороне.

— Да нет, это вы, репортеры, думаете, что кто-то не умеет играть в обороне. Кому-то больше дано атаковать — Кучерову, Панарину, Капризову, кто-то более двусторонний. У меня нет такого броска, как у них. Надо брать чем-то другим. Сложилось так, и в организации это вроде бы всех устраивает.

Думаю, это просто стереотип — когда русские приезжают в НХЛ, о них думают, что они не умеют играть в меньшинстве. Кузя (Евгений Кузнецов. — Прим. И.Р.) в «Вашингтоне» тоже уже выходит «четыре на пять». Вообще, в последние три-четыре года в лиге пошел такой тренд, что ребятам, которые играют большинство, легче выходить и в меньшинстве, и тренеры их туда ставят.