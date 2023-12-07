Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 13:00

Бучневич рассказал, что ему нравится играть в меньшинстве: «У меня нет такого броска, как у Кучерова, Панарина, Капризова»

Бучневич рассказал, что ему нравится играть в меньшинстве
Игорь Рабинер
Обозреватель
Павел Бучневич.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» рассказал о том, как начал играть в меньшинстве в НХЛ и как получилось, что сейчас в команде он выходит в первых бригадах как большинства, так и меньшинства.

— Первые четыре года вообще не играл в меньшинстве, мне даже говорили: на собрания по нему не ходи, — сказал Бучневич. — Но в 2020 году в «Рейнджерс» из «Питтсбурга» пришел тренер Жак Мартен (бывший главный тренер «Сент-Луиса», «Оттавы», «Флориды» и «Монреаля», в «Пингвинз» Мартен был ассистентом главного тренера и ту же роль стал играть в «Блюз». — Прим. И.Р.), меньшинство стало на нем. И он сразу показал мне — ты будешь играть.

Попробовали, увидели, что вроде как можно доверять, — и я стал играть в первой бригаде меньшинства. Мне начало это нравиться. Больше времени на льду проводишь! Соперники пытаются тебя перехитрить, ты хочешь их загнать в неудобное положение...

— Игра ума. То есть меньшинство — это не только самоотдача и дисциплина, но и интеллект?

— Конечно. Это интересно. И с тех пор как перешел в «Сент-Луис», начинал и начинаю почти каждое меньшинство. Тренер доверяет, и мне самому это нравится так же, как в Нью-Йорке.

— Можно ли вообще говорить, что в НХЛ вы себя как-то перепрограммировали? Когда только приехали, многие считали вас классическим российским атакующим краем, не особо задумывающимся об обороне.

— Да нет, это вы, репортеры, думаете, что кто-то не умеет играть в обороне. Кому-то больше дано атаковать — Кучерову, Панарину, Капризову, кто-то более двусторонний. У меня нет такого броска, как у них. Надо брать чем-то другим. Сложилось так, и в организации это вроде бы всех устраивает.

Думаю, это просто стереотип — когда русские приезжают в НХЛ, о них думают, что они не умеют играть в меньшинстве. Кузя (Евгений Кузнецов. — Прим. И.Р.) в «Вашингтоне» тоже уже выходит «четыре на пять». Вообще, в последние три-четыре года в лиге пошел такой тренд, что ребятам, которые играют большинство, легче выходить и в меньшинстве, и тренеры их туда ставят.

Джоэл Хофер и&nbsp;Павел Бучневич. «По Нью-Йорку вообще не скучаю. Хотя русская баня там хороша!» Большое интервью Бучневича

Павел Бучневич
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
0
Читайте также
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
«Пытаюсь быть Ови». Кучеров установил клубный рекорд и принес «Тампе» еще одну победу!
Три человека пострадали при стрельбе в школе в Брянске
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в брянской школе
Стали известны подробности стрельбы в школе в Брянске
Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Кожевников — об игре Кучерова в НХЛ: «Никита звезда всей лиги. Доказывает, что он великий игрок»

Бучневич: «Обмен из «Рейнджерс» в «Сент-Луис» — лучшее, что со мной могло произойти»