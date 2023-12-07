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НХЛ

Сегодня, 14:00

Бучневич сравнил, как к нему относятся в российской и американской прессе

Игорь Рабинер
Обозреватель
Павел Бучневич (справа).
Фото USA Today Sports
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Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» сравнил, как к нему относятся в российской и американской прессе.

— Как-то в интервью Алексею Шевченко вы говорили, что в Америке к вам относятся лучше, чем в России, а в нашей прессе упоминают только в случае каких-то проблем.

— Так и есть. Заходишь на спортивные сайты и видишь не позитив — «Бучневич забил гол в ворота «Колорадо», а негатив — «Бучневич прервал серию из десяти игр без голов». Зачем такую шляпу писать? Везде ищут какую-то проблему. Позитивных журналистов у нас нет!

Джоэл Хофер и&nbsp;Павел Бучневич. «По Нью-Йорку вообще не скучаю. Хотя русская баня там хороша!» Большое интервью Бучневича
Павел Бучневич
ХК Сент-Луис Блюз
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