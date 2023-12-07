Бучневич сравнил, как к нему относятся в российской и американской прессе

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» сравнил, как к нему относятся в российской и американской прессе.

— Как-то в интервью Алексею Шевченко вы говорили, что в Америке к вам относятся лучше, чем в России, а в нашей прессе упоминают только в случае каких-то проблем.

— Так и есть. Заходишь на спортивные сайты и видишь не позитив — «Бучневич забил гол в ворота «Колорадо», а негатив — «Бучневич прервал серию из десяти игр без голов». Зачем такую шляпу писать? Везде ищут какую-то проблему. Позитивных журналистов у нас нет!