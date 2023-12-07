Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил, как из его команды обменяли других российских форвардов — Владимира Тарасенко и Ивана Барбашева, с которыми он некоторое время играл в одном звене.

— В позапрошлом сезоне в «Сент-Луисе» вы играли в русской тройке с Тарасенко и Барбашевым. Сложилась ли у вас на площадке какая-то особая химия, понимали ли друг друга с полуслова?

— Такого, чтобы прямо с полуслова, не было. Но становилось легче, когда нас оставляли в таком сочетании на три-четыре игры. На скамейке сидишь — и проще объясниться на русском по игровым моментам. У каждого же свое видение игры. По факту у нас с Ванькой была простая задача — нам надо было создать момент Володьке, а тот один из двух всегда забьет. Много разговаривали, пытались создать моменты после вбрасываний. Никто не стеснялся друг друга, каждый привносил свои идеи, и было круто играть.

— Насколько близко вы успели сдружиться с Тарасенко и Барбашевым? И как перенесли их обмены в другие клубы?

— Конечно, тяжело. Большую часть времени вместе проводили, общались на русском языке. Было понятно, что мы плохо проводили сезон и такие обмены — только бизнес. Но все равно сложно с этим смириться. Мы сблизились, общались семьями, часто ужинали. Когда Володьку обменяли — легкий шок был.

Этот обмен стал первым, и все сразу поняли, что началось. А Ванька уже знал, что его обменяют, и мы просто наслаждались последними играми вместе. Благо у него в «Вегасе» получилось выиграть Кубок. Рад за него! Молодец, хорошо провел плей-офф, подписал новый контракт...

— В чем секрет Барбашева, который выиграл Кубок Стэнли уже с двумя клубами? Чувствуете ли белую зависть к нему?

— Никакой зависти, даже белой. Только радость. Сразу, как он выиграл, я сразу ему позвонил, поздравил. Боевой парень, не боится играть в тело, может играть в любой хоккей и с любыми партнерами. Приятный партнер в команде, а человек — еще лучше!