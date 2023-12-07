Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» вспомнил некоторые подробности жизни в Нью-Йорке, где выступал за «Рейнджерс».

— Как вам жилось в Нью-Йорке? Череповец, где вы родились и выросли, — город маленький. Как после него привыкать к такому мегаполису, и не скучаете ли по нему?

— По Нью-Йорку вообще не скучаю. Там ценник большой на все, ездить далеко везде... В Нью-Йорке у меня была квартира, а в Сент-Луисе в доме живу. Пятнадцать минут до тренировочного катка, пятнадцать — до игрового. А там до тренировочного 40 минут надо было добираться.

Да, крутой город, масса развлечений, но в сезоне не так много сил и времени, чтобы погулять. Это не то что ты приехал туристом увидеть статую Свободы и погулять в Центральном парке. День между играми хочется полежать, отдохнуть, восстановить силы, чтобы хорошо выступить в следующем матче. Я статую Свободы увидел только в конце первого года в «Рейнджерс».

Вот арена — правда крутая. Когда играешь там, привыкаешь, это становится рутиной, и с какого-то момента не понимаешь, что это за атмосфера, как там шумно. А когда приехал с «Сент-Луисом» — сразу почувствовал, что это точно топ-3 всей лиги. На «Мэдисон-сквер-гарден» я и на концертах был — на Бибере и Дрейке.

— Российские игроки в 90-е годы регулярно тусовались на Брайтон-Бич. А ваше поколение там бывает? Конец Бруклина, от Манхэттена далеко.

— По-моему, там уже ничего русского не осталось. Когда было два выходных, я постоянно ездил в Бруклин в русскую баню типа Сандунов — но она не на Брайтоне. И кухня там хорошая. Заходишь — такой трехэтажный мат стоит! Сразу чувствуешь себя как дома, ха-ха. На Манхэттене есть русский ресторан «Мари Vanna», туда ходили.