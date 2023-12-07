Бучневич — о новой прическе Панарина: «Под его стиль подходит — чеховский пацан, гоп-стоп!»

Форвард «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич в интервью обозревателю «СЭ» высказался о смене имиджа своего бывшего одноклубника по «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

— Как вам решение Панарина сбрить шевелюру? И как начал забивать и набирать очки после этого, рекорды «Рейнджерс» и для россиян в НХЛ побил!

— Когда он мне позвонил, я сказал: «Ты чего сделал?» Поржали. Знаю, что он давно хотел побриться. Наверное, просто ждал нужного момента. Под его стиль подходит — чеховский пацан, гоп-стоп! Не так плохо, просто для всех необычно. Улыбнулись, посмеялись.

— Смартфон он на кнопочный еще при вас в «Рейнджерс» поменял?

— Да. Бывает, звоню ему на кнопочный, и часто плохо слышно. Перезваниваю на айпад, когда он в номере. Как-то наши команды одновременно были в Ванкувере, и я видел, как он с этой «раскладушкой» ходит.