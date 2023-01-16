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Сегодня, 14:25

Буре о смерти Оджика: «Он был настоящим другом. Огромная потеря»

Михаил Зислис
Обозреватель
Павел Буре.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Один из лучших нападающих в истории мирового хоккея Павел Буре в разговоре с «СЭ» высказался о смерти своего друга и бывшего партнера по команде Джино Оджика.

— Уход Джино — огромная потеря! — сказал Буре. — Для меня лично, для «Ванкувера», для всего хоккейного мира. Это был уникальный игрок, которого все любили. Но, в первую очередь, он был настоящим другом. Моим настоящим другом...

52 года — это очень молодой человек.

Джино — самоотверженный, всегда готовый прийти на помощь на льду. Он не жалел себя ради партнеров, помогал им, защищал парней из своей команды. Он был тафгаем — это очень тяжелая хоккейная работа.

Но точно таким же он был в жизни. Всегда помогал друзьям. Джино был очень дружелюбным, веселым, любил жизнь. Огромная потеря...

Во время игровой карьеры карьеры Оджик в течение семи сезонов выступал за «Ванкувер», играл в «Айлендерс» и «Монреале», провел в НХЛ 604 матча, набрал 137 (64+73) очков и 2567 штрафных минут.

Бывший тафгай ушел из жизни 16 января в возрасте 52 лет из-за амилоидоза (нарушения белкового обмена).

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
Павел Буре
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В возрасте 52 лет умер «телохранитель» Буре — форвард Джино Оджик