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Сегодня, 11:07

Дацюк: «Даже мечтать не мог о включении в Зал хоккейной славы. Это огромная честь»

Руслан Минаев
Павел Дацюк в «Детройте».
Фото Global Look Press
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Бывший нападающий «Детройта» Павел Дацюк выступил с речью во время введения в Зал хоккейной славы в Торонто.

В своем обращении он поблагодарил Бога, а также родителей и свою семью, которые, по его словам, много раз жертвовали ради его успеха.

Дацюк выразил слова благодарности болельщикам, тренерам и товарищам по команде, среди которых отметил россиян — Илью Ковальчука, Александра Овечкина и Евгения Малкина.

Отдельное внимание в своей речи Дацюк уделил соперникам, которых назвал кошмаром.

«Вы были моим кошмаром. Вы делали меня лучше, заставляли работать усерднее и не позволяли останавливаться. Наши битвы, наши соперничества — все это помогло мне стать тем, кто я есть. Вы были важной частью моего пути, и я уважаю каждого из вас.

Находясь здесь сегодня, я осознаю, что быть введенным в Зал славы хоккея — это огромная честь, о которой я даже не мог мечтать. Но этот момент не только мой, я его разделяю со всеми вами», — сказал Дацюк.

Павел Дацюк. «Включение в Зал славы посвящаю памяти родителей. Без семьи не было бы ничего». Интервью Павла Дацюка

Дацюк выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». Он объявил о завершении карьеры в 2022 году. С «Детройтом» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли. Всего в НХЛ форвард провел 953 матча в регулярных чемпионатах и набрал 918 (314+604) очков.

В составе сборной России Дацюк выиграл золото Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году и бронзу олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в 2002-м. Кроме того, он выигрывал чемпионат мира, один раз становился серебряным призером ЧМ и дважды бронзовым.

Павел Дацюк
Хоккей
НХЛ

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