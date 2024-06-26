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Сегодня, 18:37

Дацюк: «Бобровский своей игрой доказал, что он уверенный вратарь»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Павел Дацюк поделился мнением, достоин ли вратарь «Флориды» Сергей Бобровский включения в Зал хоккейной славы.

«Бобровский достоин включения в Зал славы Торонто? Его карьера будет продолжаться! Поздравляю его и его команду с победой в Кубке Стэнли. Он внес огромный вклад. Вратаря сложно оценивать, он на последнем рубеже. Любая ошибка разбирается. Сергей же проводит замечательную карьеру, выступает ровно. Своей игрой он доказал, что он уверенный вратарь, который может собраться на любую игру. Он очень работоспособный. Все куется в тренажерных залах. Знаю, что он проводит там очень много времени», — сказал Дацюк.

В составе «Флориды» трое россиян стали обладателями Кубка Стэнли: Бобровский, нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов. В финальной серии «Пантерз» обыграли «Эдмонтон» (4-3).

Сергей Бобровский. Спокойствие удава с огнем в груди. Почему Бобровский — лучший вратарь мира

Павел Дацюк
Сергей Бобровский
ХК Флорида Пантерз
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