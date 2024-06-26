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Сегодня, 18:50

Дацюк: «Верю, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Павел Дацюк прокомментировал погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Гонка Овечкин — Гретцки? Это будет великое достижение, все мы за это переживаем. Хотим, чтобы Овечкин достиг этого. Но чем дальше, тем тяжелее. Верю, что Александр добьется этого», — сказал Дацюк.

38-летний Овечкин с 853 шайбами в 1426 играх за карьеру в НХЛ занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

Александр Овечкин
Павел Дацюк
Уэйн Гретцки
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