Дацюк: «От Гашека не видел поздравлений. Может, у него нет моего телефона»

Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Павел Дацюк рассказал, поздравил ли его Доминик Гашек с включением в Зал хоккейной славы.

«От Гашека еще не видел поздравлений. Может, у него нет моего телефона. Его антироссийская риторика? Не слежу, не хватает времени на все», — сказал Дацюк.

Дацюк стал 10-м российским хоккеистом, включенным в Зал славы хоккея. Павел вместе с Гашеком играл в «Детройте».

Дацюк за время карьеры выступал за «Ак Барс», «Детройт», московское «Динамо», ЦСКА, СКА и «Автомобилист». С «Ред Уингз» россиянин дважды выигрывал Кубок Стэнли.