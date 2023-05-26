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Сегодня, 08:19

Павелски о победе над «Вегасом»: «Постараемся сделать это снова и вселить в их разум немного сомнений»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Далласа» Джо Павелски подвел итоги четвертого матча финальной серии Западной конференции НХЛ против «Вегаса» (3:2, 1-3).

«Это такая тонкая грань в это время года. Вы хорошо двигаетесь, и вдруг смотрите — вы проигрываете 0-3. Пару поражений в овертайме и неплохой хоккей. Вам просто нужно продолжать играть в свой хоккей и верить, что вы можете выиграть. Посмотрим, куда это пойдет. Мы взволнованы сегодняшним вечером, надо отдохнуть. Постараемся сделать это снова и вселить в их разум немного сомнений», — приводит слова Павелски официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Пятый матч в серии состоится 28 мая и начнется в 03.00 мск.

Джо Павелски
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