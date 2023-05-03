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Сегодня, 08:53

Павелски стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим четыре гола в матче плей-офф

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Далласа» Джо Павелски оформил покер в возрасте 38 лет и 295 дней в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Сиэтла» (4:5 ОТ, 0-1).

Как сообщает сайт лиги, Павелски стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, забившим четыре гола в игре плей-офф. Он побил предыдущий рекорд, принадлежавший Морису Ришару (35 лет и 245 дней), который был установлен в 1957 году.

Также Павелски повторил рекорд Гурьянова по голам за «Даллас» в одном матче плей-офф.

Второй матч серии между «Далласом» и «Сиэтлом» состоится 5 мая. Начало встречи — в 4.30 по московскому времени.

Джо Павелски
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Даллас Старз
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