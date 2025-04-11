Дюбуа: «Каждый хоккейный болельщик всегда будет помнить, где Овечкин побил рекорд и когда это произошло»

Нападающий «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа поздравил одноклубника Александра Овечкина со снайперским рекордом в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Поздравляю, Ови. Помню, как будто это было вчера, когда я впервые начал смотреть, как ты играешь. Я помню, как подумал: «Ого, если бы я мог хотя бы один день увидеть этого парня вживую, это было бы здорово». И вот 20 лет спустя я твой одноклубник, и 20 лет спустя у тебя 895 голов. Это была сумасшедшая гонка. Я так горжусь и счастлив за тебя и твою семью и за упорный труд, который ты проделал на протяжении всей своей карьеры. Общаясь с друзьями и семьей, я понимаю, что это момент, который каждый хоккейный болельщик всегда будет помнить — где это было и когда это произошло. Для меня это было на скамейке запасных — наблюдал, как ты скользишь по льду в нейтральной зоне, а потом мы вместе праздновали этот рекорд. Спасибо, что позволили нам разделить этот момент с тобой», — сказал Дюбуа.

Перед сегодняшним матчем против «Каролины» (5:4 Б) состоялась специальная церемония в честь снайперского рекорда. Ему вручили золотую клюшку и двухметровую скульптуру.

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил свой 895-й гол в регулярных чемпионатах за карьеру и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

Ждите новые проекты с Ови — на сайте Великой погони.