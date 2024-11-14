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Сегодня, 04:57

Малкину подарили золотую клюшку в честь 500 гола в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Сидни Кросби и Евгений Малкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Детройт» на льду «ППГ Пэйнтс Арены» в Питтсбурге состоялась церемония в честь 500 гола российского нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина.

В торжественном мероприятии приняли участие отец хоккеиста Владимир, его мать Наталья и сын Никита. На медиакубе арены были показаны видеопоздравления в адрес российского форварда, а также ему подарили золотую клюшку.

17 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5) Малкин забил свой 500-й гол в североамериканской лиге. На данный момент у него 503 заброшенные шайбы и 811 голевых передач в 1162 играх.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз

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