Малкину подарили золотую клюшку в честь 500 гола в НХЛ

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Детройт» на льду «ППГ Пэйнтс Арены» в Питтсбурге состоялась церемония в честь 500 гола российского нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина.

В торжественном мероприятии приняли участие отец хоккеиста Владимир, его мать Наталья и сын Никита. На медиакубе арены были показаны видеопоздравления в адрес российского форварда, а также ему подарили золотую клюшку.

17 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:5) Малкин забил свой 500-й гол в североамериканской лиге. На данный момент у него 503 заброшенные шайбы и 811 голевых передач в 1162 играх.