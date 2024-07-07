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Сегодня, 06:12

Перрон попрощался с болельщиками «Детройта»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард Дэвид Перрон попрощался с «Детройтом» и болельщиками команды.

Спасибо «Рэд Уингз» за последние 2 года! Мне очень понравилось знакомиться с Мичиганом. Вы мгновенно заставили мою семью почувствовать себя как дома! Спасибо организации, особенно сотрудникам и моим товарищам по команде, с которыми мне нравилось работать каждый божий день! Надеюсь, я внес свою лепту в успех, который придет к организации в ближайшие годы", — написал Перрон в соцсетях.

36-летний канадец выступал за «Детройт» с 2022 года. В минувшем сезоне форвард провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 47 (17+30) очков.

Дэвид Перрон
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
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