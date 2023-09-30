Первый дом Овечкина в США можно снять за 9 тысяч долларов в месяц

Первый дом капитана «Вашингтона» Александра Овечкина можно снять в аренду за 9 тысяч долларов в месяц, сообщает Washington Business Journal.

По информации источника, нападающий жил в этом доме с пятью спальнями на протяжении первых лет в «Вашингтоне». Резиденция площадью 5000 квадратных футов, расположенная на участке в пол-акра. Отмечается, что в доме есть подвал с барной стойкой, большой гараж на две машины с «полом, пригодным для спортзала» и сауна.

Овечкин купил этот дом в конце октября 2005 года за 1,595 миллиона долларов.

37-летний россиянин с 2005 года выступает за «Кэпиталз», сыграв 1347 матчей в НХЛ и набрав 1485 (822+663) очка.