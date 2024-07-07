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Сегодня, 00:40

Первый номер драфта НХЛ Селебрини подписал контракт новичка с «Сан-Хосе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Канадский нападающий Макклин Селебрини подписал контракт новичка с «Сан-Хосе», сообщается на официальном сайте «Шаркс».

Соглашение с 18-летним хоккеистом рассчитано на три года. В конце июня «Сан-Хосе» выбрал Селебрини под первым номером драфта НХЛ-2024.

В сезоне-2023/24 нападающий набрал 64 (32+32) очка в 38 матчах в NCAA и был признан самым ценным игроком в студенческом хоккее США. Кроме того, на счету Селебрини 8 (4+4) очков в 5 матчах за сборную Канады на молодежном чемпионате мира.

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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