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Сегодня, 09:22

Первый тренер Бобровского Кицын: «Хотелось, чтобы Сергей привез Кубок Стэнли в Новокузнецк»

Сергей Разин
корреспондент
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Первый тренер Сергея Бобровского Алексей Кицын поделился мнением о победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

«Важность таких достижений, как завоевание Кубка Стэнли, невозможно переоценить. Это значимая веха в истории новокузнецкого хоккея, да и российского, думаю, тоже. Я уже говорил в интервью, что Бобровский — это маяк, на который должны ориентироваться начинающие спортсмены. Парень из простого города, как и многие ребята.

Конечно, хотелось, чтобы Сергей привез Кубок в Новокузнецк. Дмитрий Орлов уже становился чемпионом и приезжал сюда с Кубком. На встречу с Бобровским, уверен, было бы много желающих прийти, сфотографироваться. Сейчас такой возможности, к сожалению, нет, но это не принижает значимость достижения Сергея", — приводит слова Кицына Metaratings.ru.

Ранее в НХЛ заявили, что не разрешат российским хоккеистам привезти Кубок Стэнли в Россию.

В составе «Флориды» трое россиян стали обладателями Кубка Стэнли. Помимо Бобровского трофей завоевали нападающий Владимир Тарасенко и защитник Дмитрий Куликов.

Источник: https://metaratings.ru/news/pervyi-trener-bobrovskogo-khotel-by-uvidet-kubok-stenli-v-novokuznecke-376588/
Сергей Бобровский
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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