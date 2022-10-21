Первый тренер Капризова: «Очень рад за Кирилла, потихоньку входит в свое русло»

Первый тренер Капризова считает, что форвард постепенно входит в свое русло

Андрей Лучанский, первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что россиянин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:3 ОТ).

«Очень рад за Кирилла, потихоньку входит в свое русло. Начало сезона у «Миннесоты» не совсем удачное, много пропускают. Кирилл старается вести за собой команду. Разберутся в обороне, и все будет хорошо», — сказал Лучанский корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Капризов забросил победную шайбу в овертайме, а также сделал две голевые передачи.

В текущем сезоне форвард провел 4 матча, в которых набрал 8 (4+4) очков.