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Сегодня, 15:11

Первый тренер Капризова считает, что хоккеисту специально нанесли травму

Константин Белов
Корреспондент
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Первый тренер нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова Андрей Лучанский прокомментировал «СЭ» травму, которую форвард получил в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:2).

Капризов получил повреждение в третьем периоде после столкновения с защитником «Джетс» Логаном Стэнли.

«Пока что не связывался к Кириллом, разница во времени большая. Пока говорить об ужасной травме тоже не стоит. Момент неприятный. Думаю, что это было сделано специально. Защитник прыгал на Кирилла сверху. Дай бог, чтобы все обошлось», — сказал Лучанский «СЭ».

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 74 (39+35) очка в 65 матчах.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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