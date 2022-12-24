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Сегодня, 16:07

Первый тренер Овечкина поздравил нападающего с выходом на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Первый тренер нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Александр Филиппов прокомментировал новое достижение россиянина в НХЛ.

Овечкин, забросив 801-ю и 802-ю шайбы в лиге, обошел в списке лушчих снайперов за всю историю Горди Хоу (801).

«Безумно рад за Сашку, он всегда добивается, чего хочет. Еще пацаном показывал свое желание и трепетное отношение к хоккею. В нем у меня никогда не было сомнений. Но даже родители не могут порой предугадать кем станет их ребенок. Жизнь иногда складывается очень по-разному, и не всегда даже одаренные дети становятся звездами хоккея. Поэтому сейчас я очень рад видеть и слышать о Саше как о легенде мирового хоккея.

Сашке будет сейчас нелегко держаться на таком уровне. С возрастом все сложнее и сложнее держать себя в форме, быть постоянно в тонусе. Но его стремление сильнее всякой усталости и возраста. Каждый успешный спортсмен имеет стремление, и стремление у Сашки сейчас — это рекорд Гретцки. С его характером ему по силам добиться этой цели.

Что бы я посоветовал сейчас Александру как тренер? Давайте представим, что я сейчас с ним говорю: «Саша, главное спокойно! Успокоиться и довести дело до конца! Твое дело — не дергаться, не зацикливаться особо на цифрах, а просто делать свое дело. Бывает, захватывает такая гонка, а тебя это, наоборот, из колеи выбивает. Нам такого не надо! Играй в своем режиме, в своем темпе. Как у нас в народе говорят: «Загад не бывает богат». Есть стремление, значит просто нужно делать свое дело, и тогда успех неизбежен», — сказал Филиппов Sport24.

Александр Овечкин празднует гол с&nbsp;одноклубниками. Овечкин — второй в истории. Впереди — только Гретцки

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-12-24-pervyy-trener-ovechkina-sashke-po-silam-dobitsya-rekorda-grettski-yego-stremleniye-silneye-ustalosti-i-vozrasta
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
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