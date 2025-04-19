Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

19 апреля, 22:33

Кочетков выступил переводчиком на интервью Никишина американским журналистам: «Да я сам не понял вопрос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Новичок «Каролины» Александр Никишин дал забавное интервью американским журналистам после присоединения к команде.

Переводчиком для интервью выступил голкипер «Каролины» Петр Кочетков.

Кочетков: «Как ты перенес trip (путешествие — прим «СЭ»)? Что у тебя тяжелая поездка была, я так понимаю»

Никишин: «Скажи, что я так долго ждал, что мне без разницы было, хоть за две недели бы доехал»

Кочетков: «Он говорит, что очень ждал этого шанса. Для него не имело значения, сколько дней он будет лететь, хоть две недели. Это не имеет большого значения. Он просто хотел быть здесь»

Во время перевода Кочетков забыл содержание одного из ответов своего соотечественника:

«Что там, *****, еще то было?», — спросил Кочетков. «Да ладно, ты красава, добавляешь там от себя», — ответил Никишин, смеясь.

Также в одном из моментов Кочетков сквозь смех признался, что не понял вопроса журналиста:

Никишин: «Я не понял, переводи»

Кочетков: «Да я сам не понял вопрос»

«Каролина» 11 апреля объявила о подписании двухлетнего контракта новичка с 23-летним россиянином. Клуб в 2020 году выбрал Никишина под 69-м номером драфта НХЛ. 18 апреля защитник прибыл в расположение команды.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
Александр Никишин
Читайте также
Мирошник заявил об ударах ВСУ по ДНР и ЛНР во время пасхального перемирия
В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку
Конор Макгрегор дал интервью известному журналисту Такеру Карлсону
Скончался директор группы «На-На» Виталий Фроликов
Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
Уфа отказывается вылетать, а «Авангард» копирует 2024-й. Что произошло в Кубке Гагарина 19 апреля
Популярное видео
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя