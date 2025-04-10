Сергей Жуков: «Обязательно встретимся с Овечкиным, и я лично его поздравлю с достижением»

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в разговоре с «СЭ» отреагировал на снайперский рекорд нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

Ранее Жуков перепел один из главных хитов коллектива «18 мне уже» с новым текстом, посвященным достижению 39-летнего хоккеиста.

«Это любимая песня Саши. Он ее очень любит, и я решил сделать своему другу приятно, чтобы его любимая песня звучала по-другому. Саша установил такой мировой рекорд. Мне кажется, что получилось очень трогательное и красивое поздравление. Это добрый и креативный подарок от тех, кто любит замечательного спортсмена и мировую звезду Сашу Овечкина. Ждем встречи в Москве. Обязательно встретимся, и я лично его поздравлю с этим достижением», — сказал Жуков «СЭ»

6 апреля Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс». Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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