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14 апреля, 13:59

Пименов сравнил Овечкина с Роналду

Камила Абдурахманова
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Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Руслан Пименов считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин по своей физической форме сравним с чемпионом Европы и пятикратным победителем Лиги чемпионов Криштиану Роналду.

«Я бы сказал о работоспособности и профессионализме Овечкина. Я его лично знаю и знаю, как он пашет на тренировках, готовится к предсезонке. Он работает месяц в Новогорске, потом переезжает в тренировочный лагерь и там становится совершенной машиной для того, чтобы забивать голы. Поэтому здесь только сумасшедший труд, и ты должен тренироваться больше, чем другие. Посмотрите на Криштиану Роналду — ему 40 лет, он подписывает контракт еще на два года и забивает в каждой игре», — цитирует Пименова ТАСС.

6 апреля в матче с «Айлендерс» (1:4) 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Криштиану Роналду
Руслан Пименов
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