Лавиолетт: «Когда Овечкин приближался к детям, у них срывало крышу»

Лавиолетт рассказал о реакции детей на тренировку с Овечкиным

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт высказался о тренировке, на которой присутствовали более 800 детей из школы Арлингтона.

«Отличный выходной от школы. Вы можете поболеть за Овечкина и команду. Дети вели себя оживленно, они были взволнованы. Обычно на тренировке есть несколько человек, но не столько. Каждый раз, когда Овечкин приближался к ним, у них срывало крышу», — приводит слова Лавиолетта RMNB.

Акция была проведена в честь достижения Овечкиным 800 заброшенных шайб за сезон.

Сейчас на счету 37-летнего россиянина 810 голов и занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, он сократил отставание от рекордсмена Уэйна Гретцки до 84 шайб.