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Сегодня, 22:20

«Питтсбург» — «Анахайм»: смотреть матч НХЛ онлайн

«Питтсбург» встретится с «Анахаймом» в регулярном чемпионате НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Getty Images
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«Питтсбург Пингвинз» и «Анахайм Дакс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на пятницу, 1 ноября. Игра будет проходить на «PPG Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, стартовое вбрасывание состоится в 2.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Анахайм» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Питтсбург» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 7 очков в 11 играх регулярного чемпионата НХЛ. «Анахайм» набрал 9 очков в 9 матчах. В среду, 30 октября, «Пингвины» проиграли «Миннесоте» (3:5), а «Утки» победили «Айлендерс» (3:1).

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Питтсбург Пингвинз

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