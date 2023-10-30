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Сегодня, 20:30

«Питтсбург» — «Анахайм»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Анахайм» начнется в 02:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Питтсбург».
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» на своем льду проведет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» в ночь с понедельника на вторник, 31 октября. Игра пройдет на стадионе PPG Paints Arena в Питтсбурге. Начало — 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи можно будет с помощью матч-центра «СЭ». Видеотрансляция матча «Филадельфия» — «Каролина» в прямом эфире и бесплатно будет доступна в соцсети «ВКонтакте».

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Питтсбурга» — матч завершился со счетом 6:3.

Узнать расписание матчей и где смотреть результаты игр 31 октября можно по ссылке на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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