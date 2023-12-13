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НХЛ

Сегодня, 05:43

«Питтсбург» обыграл «Аризону», у Малкина результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:2.

В составе «Пингвинз» по дублю оформили Джейк Гюнцель и Джефф Картер, Евгений Малкин отметился результативной передачей. У «Койотс» шайбы забросили Лоусон Крауз и Матиас Маччелли.

После этого матча «Питтсбург» с 27 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Аризона» с 28 очками — на девятой строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Аризона» — 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Голы: Гюнцель — 11 (бол., Кросби, Пуустинен), 1:12 — 1:0. Крауз — 12 (бол., Зукер, Вялимяки), 10:20 — 1:1. Маччелли — 6 (бол., Крауз, Бьюгстад), 15:24 — 1:2. Картер — 2 (мен., О`Коннор), 16:54 — 2:2. Картер — 3 (бол., Летанг, Рил. Смит), 44:23 — 3:2. Гюнцель — 12 (п.в., Малкин, Петтерссон), 58:37 — 4:2.

Вратари: Джерри — Ингрэм.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 44 (14+18+12) — 22 (7+10+5).

Наши: Малкин (19.48/4/+1) — -.

13 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17068 зрителей.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Питтсбург Пингвинз
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