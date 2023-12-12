«Питтсбург» примет «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 13 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Пи-пи-джи Пэйнтс Арена» в Питтсбург, штат Пенсильвания (США). Начало — 3.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Питтсбург» — «Аризона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пингвинз» набрали 25 очков и занимают 14-е место в Восточной конференции. «Койотс» с 28 баллами располагаются на 8-й строчке на Западе.

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