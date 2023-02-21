«Айлендерс» обыграли «Питтсбург», Сорокин отразил 44 броска

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли «Питтсбург» со счетом 4:2.

В составе «островитян» дубль оформил Брок Нельсон, еще по шайбе забросили Бо Хорват и Андерс Ли, вратарь Илья Сорокин отразил 44 броска из 46. У «Пингвинз» отличились Джейк Гюнцель и Джейсон Закер.

После этого матча «Айлендерс» с 65 очками занимают седьмое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 63 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Голы: Гюнцель — 24 (Кросби, Ракелль), 6:12 — 1:0. Нельсон — 25 (Паризе), 25:19 — 1:1. Зукер — 15 (бол., Питри, Капанен), 32:26 — 2:1. Хорват — 33 (Фэшинг), 48:34 — 2:2. Ли — 22 (Мартин, Хорват), 50:15 — 2:3. Нельсон — 26 (п.в., Паризе), 59:35 — 2:4.

Вратари: Джерри (58:06 — 59:35) — Сорокин.

Штраф: 30 — 32.

Броски: 46 (19+18+9) — 32 (7+17+8).

Наши: Малкин (20.35/6/-2) — Романов (16.10/1/0).

21 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18094 зрителя.