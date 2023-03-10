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Сегодня, 05:39

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Питтсбург». Сорокин сделал 33 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
10 марта. &amp;quot;Питтсбург&amp;quot; - &amp;quot;Айлендерс&amp;quot; - 3:4 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам. Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей.

«Айлендерс» набрали 76 очков и поднялись на 7-е место в Восточной конференции, обойдя «Питтсбург», у которого 74 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (2:1, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Ли — 25 (бол., Хорват, Палмиери), 5:23 — 0:1. Гюнцель — 26 (Петтерссон, Кросби), 11:07 — 1:1. Зукер — 22 (Малкин, Питри), 18:24 — 2:1. Арчибальд — 5 (Дюмулин, Питри), 30:49 — 3:1. Фэшинг — 5 (Сизикас, Ахо), 54:31 — 3:2. Ли — 26 (Добсон, Нельсон), 58:45 — 3:3. Нельсон — 28 (Сорокин), 62:13 — 3:4.

Вратари: Джерри — Сорокин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 36 (13+11+10+2) — 28 (7+6+13+2).

Наши: Куликов (14.26/0/0), Малкин (19.26/1/+1) — Романов (12.58/1/-1).

10 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17557 зрителей.

Евгений Малкин
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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