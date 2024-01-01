«Питтсбург» выиграл у «Айлендерс», Сорокин сделал 35 сейвов

«Питтсбург» дома победил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев дубль оформил Ларс Эллер. У гостей гол забил Сэмюэл Болдук.

Российский вратарь «Айлендерс» Сорокин отразил 35 бросков из 37, показав процент сейвов 94,6.

«Питтсбург» одержал 3-ю победу подряд. «Пингвинз» с 40 очками занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Айлендерс» с 43 очками — на 5-й строчке «Востока».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Эллер — 5 (Харкинс, Пуустинен), 2:18 — 1:0. Аччиари — 3 (О`Коннор), 22:20 — 2:0. Болдюк — 1, 53:51 — 2:1. Эллер — 6 (п.в.), 59:17 — 3:1.

Вратари: Неделькович — Сорокин (58:07 — 58:31, 58:43 — 59:17).

Штраф: 11 — 25.

Броски: 38 (11+12+15) — 38 (14+12+12).

Наши: Малкин (20.12/6/0) — Романов (22.17/1/-1).

1 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18216 зрителей.