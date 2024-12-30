«Питтсбург» победил «Айлендерс», у Романова результативная передача

Сегодня, 04:12
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Айлендерс» со счетом 3:2.
В составе «Пингвинз» отличились Энтони Бовилье, Майкл Бантинг и Филипп Томазино. У «островитян» дубль оформил Андерс Ли, Александр Романов сделал результативную передачу.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился результативным пасом и стал лучшим ассистентом в истории франшизы.
После этого матча «Питтсбург» с 39 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 35 очками — на 13-й строчке.