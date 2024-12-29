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«Питтсбург» — «Айлендерс»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Питтсбург» и «Айлендерс» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ 30 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Getty Images
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Матч «Питтсбург» — «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ состоится в ночь на понедельник, 30 декабря. Начало игры на «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге (США) — в 1.30 по московскому времени.

В России официальных трансляций игр НХЛ нет. В прямом эфире смотреть матчи можно в тематических группах в социальной сети «ВКонтакте».

За ключевыми событиями и результатом игры «Питтсбург» — «Айлендерс» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В предыдущем матче этого регулярного чемпионата соперники сыграли друг с другом в воскресенье на «Ю-би-эс Арене» в Нью-Йорке, победу одержали «Айлендерс» (6:3)

В регулярном чемпионате-2024/25 «Питтсбург» набрал 37 очков в 37 играх. Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин в этом сезоне набрал 30 (7+23) очков. У «Айлс» российского дуэта вратарей Ильи Сорокина и Семена Варламова — 36 игр и 35 очков.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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