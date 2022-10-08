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НХЛ

Сегодня, 04:26

Ассистентский хет-трик Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Баффало» на предсезонке НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 7:1.

В составе «Пингвинз» 3 (2+1) очка набрал Сид Кросби, 3 (1+2) очка у Джейка Гюнцеля, дубль на счету Брайана Раста, еще по шайбе забросили Тай Смит и Дентон Хайен, российский форвард Евгений Малкин оформил ассистентский хет-трик. У «Сэйбрз» единственный гол на счету Винса Хинострозы, защитник Илья Любушкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» 14 октября сыграет с «Аризоной», «Баффало» в этот же день примет «Оттаву».

Евгений Малкин
Илья Любушкин
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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