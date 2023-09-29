«Питтсбург» сыграет с «Баффало» в рамках предсезонной серии клубов НХЛ в пятницу, 29 сентября. Матч пройдет в Питтсбурге на «Пи-Пи-Джей Пэйнтс Арене». Начало игры — в 2.00 по московскому времени.

Матч «Питтсбург» — «Баффало» не будет транслироваться на российских телеканалах. Зрители смогут посмотреть игру в социальной сети «ВКонтакте» — например, в этой группе.

За «Питтсбург» выступают два российских игрока — защитник Дмитрий Саморуков и нападающий Евгений Малкин. В составе «Баффало» играют защитники Всеволод Комаров, Никита Новиков, а также нападающие Александр Кисаков и Виктор Неучев.

«Питтсбург» и «Баффало» в прошлом сезоне не смогли попасть в плей-офф. «Пингвиз» заняли 9-е место в Восточной конференции, а «Сэйбрз» — 10-е.