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Сегодня, 00:35

«Питтсбург» — «Баффало»: смотреть трансляцию матча клубов НХЛ (видео)

«Питтсбург» сыграет против «Баффало» в выставочном матче НХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Питтсбург» сыграет с «Баффало» в рамках предсезонной серии клубов НХЛ в пятницу, 29 сентября. Матч пройдет в Питтсбурге на «Пи-Пи-Джей Пэйнтс Арене». Начало игры — в 2.00 по московскому времени.

Матч «Питтсбург» — «Баффало» не будет транслироваться на российских телеканалах. Зрители смогут посмотреть игру в социальной сети «ВКонтакте» — например, в этой группе.

За «Питтсбург» выступают два российских игрока — защитник Дмитрий Саморуков и нападающий Евгений Малкин. В составе «Баффало» играют защитники Всеволод Комаров, Никита Новиков, а также нападающие Александр Кисаков и Виктор Неучев.

«Питтсбург» и «Баффало» в прошлом сезоне не смогли попасть в плей-офф. «Пингвиз» заняли 9-е место в Восточной конференции, а «Сэйбрз» — 10-е.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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