«Питтсбург» сыграет с «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 16 на 17 октября. Игра пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) и начнется в 02.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Питтсбург» — «Баффало» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 4 матчей регулярного чемпионата «Пингвинз» набрали 4 очка и занимают 8-е место в Восточной конференции. «Сэйбрз» с 2 баллами идут на 16-й строчке на «Востоке».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте