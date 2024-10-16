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Сегодня, 22:00

«Питтсбург» — «Баффало»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Питтсбург» сыграет с «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ 17 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото AFP
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«Питтсбург» сыграет с «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 16 на 17 октября. Игра пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) и начнется в 02.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Питтсбург» — «Баффало» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 4 матчей регулярного чемпионата «Пингвинз» набрали 4 очка и занимают 8-е место в Восточной конференции. «Сэйбрз» с 2 баллами идут на 16-й строчке на «Востоке».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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