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Сегодня, 20:00

«Питтсбург» — «Баффало»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

«Питтсбург» сыграет с «Баффало» в регулярном чемпионате НХЛ 7 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото AFP
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«Питтсбург» встретится с «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 7 января. Игра пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Питтсбург» — «Баффало» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Пингвинз» набрали 42 очка и занимают 10-е место, а «Сэйбрз» с 36 баллами располагается на 14-й строчке.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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