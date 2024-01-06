«Питтсбург» встретится с «Баффало» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 7 января. Игра пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Питтсбург» — «Баффало» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

В Восточной конференции «Пингвинз» набрали 42 очка и занимают 10-е место, а «Сэйбрз» с 36 баллами располагается на 14-й строчке.

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