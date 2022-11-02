«Питтсбург» в овертайме уступил «Бостону», у Малкина два очка

Сегодня, 05:57
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Бостону» со счетом 5:6.
В составе «пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин, еще по голу забили Сидни Кросби, Джош Арчибалд, Брайан Раст и Рикард Ракелль. У «Брюинз» забили Якуб Лауко, Брэд Маршанд, Павел Заха, Тейлор Холл и Хампус Линдхольм, который забросил в овертайме.
После этого матча «Питтсбург» с 10 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 18 очками лидирует на Востоке.
Женёк 10
А ты где то расписывала? Пока Кувер лажает да Фло не забивает, но у них это вопрос времени. А Пингвины да, феерически лажанули с 5-2...
02.11.2022
Ирина Л.
Испортили мой "идеальный прогноз" Питтсбургские "пенсионеры" ( А ведь было 5:2! Линдхольм - отличная статистика.
02.11.2022