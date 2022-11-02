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Сегодня, 05:57

«Питтсбург» в овертайме уступил «Бостону», у Малкина два очка

Сергей Разин
корреспондент
2 ноября. «Питтсбург» — «Бостон» (5:6 ОТ).
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Бостону» со счетом 5:6.

В составе «пингвинз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Малкин, еще по голу забили Сидни Кросби, Джош Арчибалд, Брайан Раст и Рикард Ракелль. У «Брюинз» забили Якуб Лауко, Брэд Маршанд, Павел Заха, Тейлор Холл и Хампус Линдхольм, который забросил в овертайме.

После этого матча «Питтсбург» с 10 очками занимает 13-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 18 очками лидирует на Востоке.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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  • Женёк 10

    А ты где то расписывала? Пока Кувер лажает да Фло не забивает, но у них это вопрос времени. А Пингвины да, феерически лажанули с 5-2...

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  • Ирина Л.

    Испортили мой "идеальный прогноз" Питтсбургские "пенсионеры" ( А ведь было 5:2! Линдхольм - отличная статистика.

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