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14 апреля, 01:27

«Бостон» победил «Питтсбург», Задоров и Хуснутдинов оформили по результативному пасу

Сергей Разин
корреспондент
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«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1.

У гостей шайбы забросили Элиас Линдхольм, Фабиан Люссель, Морган Гики и Якуб Лауко, Никита Задоров и Марат Хуснутдинов отметились результативными передачами. В составе хозяев отличился Рикард Ракель.

После этого матча «Бостон» с 75 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 78 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

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«Питтсбург» — «Бостон» — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Э. Линдхольм — 17 (Пастрняк, Йокихарью), 19:57 — 0:1. Люссель — 1 (бол., Заха, Хуснутдинов), 28:52 — 0:2. Гики — 32 (Пастрняк, Э. Линдхольм), 31:56 — 0:3. Ракелль — 35 (бол., Томасино, Койвунен), 39:44 — 1:3. Лауко — 5 (п.в., Заха, Задоров), 57:30 — 1:4.

Вратари: Джерри — Корписало.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 25 (6+9+10) — 31 (13+13+5).

Наши: Малкин (16.00/0/-1), Пономарев (11.43/1/-1) — Задоров (19.19/0/+2), Хуснутдинов (13.38/2/0).

13 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15976 зрителей

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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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