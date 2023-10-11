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Сегодня, 05:57

«Питтсбург» начал сезон с поражения от «Чикаго». У Малкина — «-1»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Питтсбург» на своем льду проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. Это первая игра в сезоне-2023/24 для обеих команд.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провел на льду 19 минут 39 секунд и отметился 6 бросками по воротам соперника при показателе полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Чикаго» — 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Голы: Раст — 1 (Летанг, Эллер), 7:04 — 1:0. Кросби — 1 (Гюнцель, Петтерссон), 31:56 — 2:0. Донато — 1 (Власик, Бедард), 35:37 — 2:1. Гуттман — 1 (Джонс, Атанасиу), 50:05 — 2:2. Дикинсон — 1 (Перри, Фолиньо), 55:29 — 2:3. Фолиньо — 1 (п.в., Перри, Дикинсон), 58:33 — 2:4.

Вратари: Джерри (57:25 — 58:33) — Мразек.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 40 (13+15+12) — 36 (17+10+9).

Наши: Малкин (19.39/6/-1) — -.

11 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Чикаго Блэкхокс
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