11 октября «Питтсбург» на своем льду «PPG Paints-арены» сыграет с «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023 / 2024. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Питтсбург» — «Чикаго» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями встречи НХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

За «Пингвинз» выступает российский форвард Евгений Малкин, а за «Блэкхокс» — защитник Никита Зайцев.

В регулярном чемпионате прошлого сезона НХЛ «Чикаго» с 59 очками занял 8-е место в Центральном дивизионе и стал 15-м в Западной конференции. «Пингвинз» в сезоне-2022/2023 набрали 91 очко в 82 матчах и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда впервые за 17 лет не попала в плей-офф НХЛ.

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