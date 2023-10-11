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Сегодня, 00:30

«Питтсбург» — «Чикаго»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Чикаго» начнется в 03.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Питтсбурга».
Евгений Малкин (71-й номер) с партнерами по «Питтсбургу».
Фото USA Today Sports
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11 октября «Питтсбург» на своем льду «PPG Paints-арены» сыграет с «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023 / 2024. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Питтсбург» — «Чикаго» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями встречи НХЛ с помощью матч-центра «СЭ».

За «Пингвинз» выступает российский форвард Евгений Малкин, а за «Блэкхокс» — защитник Никита Зайцев.

В регулярном чемпионате прошлого сезона НХЛ «Чикаго» с 59 очками занял 8-е место в Центральном дивизионе и стал 15-м в Западной конференции. «Пингвинз» в сезоне-2022/2023 набрали 91 очко в 82 матчах и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда впервые за 17 лет не попала в плей-офф НХЛ.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Чикаго Блэкхокс
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