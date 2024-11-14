«Детройт» переиграл «Питтсбург», Тарасенко отдал голевую передачу

«Детройт» в гостях одержал победу над «Питтсбургом» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

За «Ред Уингз» отличились Йонатан Бергген, Патрик Кейн и решивший исход матча в овертайме Симон Эвинссон. Российский нападающий команды Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. В текущем сезоне 32-летний россиянин набрал 4 (2+2) очка в 14 встречах.

Авторами голов «Пингвинз» стали Брайан Раст и Энтони Бовиллье. Российский нападающий команды Евгений Малкин провел на льду 21 минуту 36 секунд и не отметился результативными действиями.

Перед началом игры «Питтсбург» подарил 38-летнему россиянину золотую клюшку в честь 500 заброшенных шайб в матчах НХЛ.

«Детройт» с 15 очками расположился на 11-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, «Питтсбург» с 15 очками занимает 13-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Детройт» — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Берггрен — 1 (Тарасенко, Питри), 21:00 — 0:1. Кейн — 3 (бол., Ларкин, Раймонд), 25:15 — 0:2. Раст — 4 (Бантинг), 27:19 — 1:2. Бовилье — 5 (Петтерссон, Кросби), 32:23 — 2:2. Эдвинссон — 2 (Дебринкэт, Кейн), 61:30 — 2:3.

Вратари: Неделькович — Тэлбот.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (10+12+11+1) — 31 (12+11+7+1).

Наши: Малкин (21.36/6/-2) — Тарасенко (12.13/4/+1).

14 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena. 15 191 зритель.