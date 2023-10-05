«Питтсбург» сыграет с «Детройтом» в предсезонном матче НХЛ 5 октября

«Питтсбург» на своем льду примет «Детройт» в предсезонном матче НХЛ в ночь на 5 октября. Матч пройдет на арене «PPG Paints Arena» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз» будет доступна бесплатно в прямом эфире в социальной сети «ВКонтакте».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в среду, 11 октября. «Пингвинз» откроет сезон 2023 / 2024 домашним матчем против «Чикаго» в среду, 11 октября. «Ред Уингз» начнет с выездной игры против «Нью-Джерси» в пятницу, 13 октября.

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