«Питтсбург» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Питтсбург» — 3:2 ОТ.

За «Ред Уингз» отличились Йонатан Бергген, Патрик Кейн и решивший исход матча в овертайме Симон Эвинссон. Российский нападающий команды Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. В текущем сезоне 32-летний россиянин заработал 4 (2+2) очка в 14 встречах.

Авторами голов «Пингвинз» стали Брайан Раст и Энтони Бовиллье. Перед началом игры клуб подарил российскому нападающему Евгению Малкину золотую клюшку в честь 500 заброшенных шайб. 38-летний россиянин провел на льду 21 минуту 36 секунд и не отметился результативными действиями.