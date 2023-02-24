«Эдмонтон» в гостях разгромил «Питтсбург». Малкин набрал два очка

«Питтсбург» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7. «Пингвинз» потерпели четыре поражения.

Российский нападающий Евгений Малкин сделал две голевые передачи в составе проигравшей команды.

«Эдмонтон» набрал 72 очка и занимает 3-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 63 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 2:7 (1:2, 0:4, 1:1)

Голы: Летанг — 6 (Раст, Малкин), 1:05 — 1:0. Макдэвид — 45 (бол., Бэрри, Нюджент-Хопкинс), 13:18 — 1:1. Драйзайтль — 35 (бол., Бэрри, Макдэвид), 17:49 — 1:2. Ямамото — 5 (Хаймэн, Нерс), 26:06 — 1:3. Шор — 1 (Пулюярви), 27:50 — 1:4. Фогеле — 10 (Драйзайтль, Кулак), 35:10 — 1:5. Нюджент-Хопкинс — 28 (Макдэвид), 38:54 — 1:6. Макдэвид — 46 (буллит), 56:27 — 1:7. Летанг — 7 (бол., Кросби, Малкин), 58:12 — 2:7.

Вратари: Джерри (Десмит, 40:00) — Скиннер (0:00).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (3+9+12) — 44 (14+15+15).

Наши: Малкин (21.25/3/0) — -.

24 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18400 зрителей.