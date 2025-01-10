«Питтсбург» победил «Эдмонтон», Кросби набрал 3 очка

«Питтсбург» переиграл «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Пингвинз» 3 (1+2) очка набрал Сидни Кросби, еще по шайбе забросили Рикард Ракель, Брайан Раст, Кевин Хейз, Дрю О'Коннор.

За «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль, еще один гол забил Райан Ньюджент-Хопкинс.

«Питтсбург» набрал 44 очка в 43 матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Эдмонтон» идет 5-м на «Западе» с 53 очками в 41 встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 5:3 (4:1, 1:2, 0:0)

Голы: Ракелль — 21 (Раст, Петтерссон), 3:19 — 1:0. Раст — 16 (Петтерссон, Кросби), 7:22 — 2:0. Хэйс — 6 (О`Коннор, Пулюярви), 9:46 — 3:0. Драйзайтль — 30 (Хаймэн, Макдэвид), 12:33 — 3:1. О`Коннор — 6 (Раст, Кросби), 13:41 — 4:1. Кросби — 12 (бол., Бантинг, Карлссон), 25:42 — 5:1. Драйзайтль — 31 (Макдэвид, Экхольм), 30:58 — 5:2. Нюджент-Хопкинс — 11 (бол., Макдэвид, Бушар), 39:15 — 5:3.

Вратари: Неделькович — С. Скиннер.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (13+6+7) — 43 (7+20+16).

Наши: — - Подколзин (12.16/1/0).

10 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17 004 зрителя